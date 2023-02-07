Актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на публике после болезни, сыграв в постановке «12» на сцене Московского Академического Театра Сатиры. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

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Артист выступил с речью после спектакля. Он обратился к зрителям, поблагодарив их за беспокойство о нем. Уточняется, что в зале находились и врачи, которые занимались лечением Михалкова.

«"Будешь играть в спектакле — вылечим". Пришлось вылечиться», — с юмором отметил режиссер.