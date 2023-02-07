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28 минут назад

Никита Михалков впервые выступил на публике после болезни

Мослентаиещё 1

Актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на публике после болезни, сыграв в постановке «12» на сцене Московского Академического Театра Сатиры. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Никита Михалков впервые выступил на публике после болезни
Фото: ТАССТАСС

Артист выступил с речью после спектакля. Он обратился к зрителям, поблагодарив их за беспокойство о нем. Уточняется, что в зале находились и врачи, которые занимались лечением Михалкова.

«"Будешь играть в спектакле — вылечим". Пришлось вылечиться», — с юмором отметил режиссер.

О выписке из больницы 77-летнего кинематографиста стало известно в конце января. Тогда он анонсировал свой выход на сцену 6 и 7 февраля в спектакле «12» в Театре сатиры.

Общество,Никита Михалков,
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