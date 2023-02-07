Россиян научили проверять утечку своих данных

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков назвал простые способы выяснить, не утекли ли ваши данные. Советы эксперта приводит РИА Новости.

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По словам Кувикова, проверить утечку данных можно простыми поисковыми запросами по фамилии, имени, отчеству и номеру телефона. Если информация найдена, то нужно либо удалить аккаунт, если это сервис или социальная сеть, либо направить требование об удалении информации на адрес электронной почты, указанный на сайте. Выяснить, используются ли ваши фотографии где-либо, можно с помощью поиска по картинке по типу «images. yandex. ru».

При этом первое правило кибербезопасности — никому в сети не называть свои личные и паспортные данные, также информацию, связанные с финансами. Не стоит хранить эти данные и пароли в облачных сервисах.

«Если же такая мера все-таки необходима, позаботьтесь о двухфакторной аутентификации везде, где это возможно», — говорит эксперт.

IT-специалист также предостерег от использования публичного Wi-Fi и посещения тех сайтов, которые запрашивают паспортные или банковские данные. Кроме этого, эффективно защитить информацию в сети можно при помощи антивируса и двухфакторной аутентификации.

Необходимо уделять внимание тому, какие разрешения вы даете скачанным на телефон приложениям. Если оно запрашивает данные для входа в вашу учетную запись, это может быть подозрительным.