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1 час назад

Встречающих экипаж российского ледокола белых медведей сняли на видео

Lenta.ru

На Таймыре Красноярского края экипаж ледокола «Сибирь» по пути следования встретил семью белых медведей и снял их на видео. Кадры опубликовала пресс-служба ФГУП «Атомфлот» в Telegram-канале.

На записи видно медведицу с медвежонком, которые вышли прямо к российскому судну.

«Хозяева Арктики с интересом изучали судно. Медвежонок пытался выпросить у моряков чего-нибудь вкусного. Когда косолапые поняли, что угощений не будет, то сразу потеряли интерес к атомному ледоколу», — говорится в заявлении.

В «Атомфлоте» уточнили, что зимой и весной к ледоколам часто приходили одинокие белые медведи, но медведицы с медвежонком еще не было. Так, в январе на Новой Земле белый медведь пришел к атомному ледоколу «Урал», чтобы посмотреть на него. Любопытный хищник также попал на видео.

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