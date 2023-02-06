Встречающих экипаж российского ледокола белых медведей сняли на видео

На Таймыре Красноярского края экипаж ледокола «Сибирь» по пути следования встретил семью белых медведей и снял их на видео. Кадры опубликовала пресс-служба ФГУП «Атомфлот» в Telegram -канале.

«Хозяева Арктики с интересом изучали судно. Медвежонок пытался выпросить у моряков чего-нибудь вкусного. Когда косолапые поняли, что угощений не будет, то сразу потеряли интерес к атомному ледоколу», — говорится в заявлении.

В «Атомфлоте» уточнили, что зимой и весной к ледоколам часто приходили одинокие белые медведи, но медведицы с медвежонком еще не было. Так, в январе на Новой Земле белый медведь пришел к атомному ледоколу «Урал», чтобы посмотреть на него. Любопытный хищник также попал на видео.