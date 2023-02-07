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1 час назад

Единое пособие назначили на 22 тыс. детей в новых регионах России

ТАССиещё 2

Единое пособие назначено на 22 тыс. детей в новых регионах РФ. Для консультации по мерам социальной поддержки на территориях работают 93 клиентские службы Социального фонда России, сообщил во вторник замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Единое пособие назначили на 22 тыс. детей в новых регионах России
Фото: Официальный портал администрации Липецкой областиОфициальный портал администрации Липецкой области

"Социальный фонд уже назначает и выплачивает единые пособия на детей и беременных женщин. В новых российских регионах такую помощь уже получили родители 22 тыс. детей", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

Пудов отметил, что назначение выплат продолжается. Уже выдано более 1 тыс. сертификатов на материнский капитал.

"В новых субъектах созданы и функционируют отделения Социального фонда России, на текущий день в 93 клиентских службах ведется прием граждан, консультирование по 11 мерам социальной поддержки", - уточнил он.

Общество,Андрей Пудов,Фонд социального страхования РФ,Госдума,
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