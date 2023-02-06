Умер основатель факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Владимир Скулачев

На 88-м году жизни скончался декан и основатель факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, академик, основоположник современной биоэнергетики Владимир Петрович Скулачев, об этом сообщили в пресс-службе МГУ.

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«Владимир Петрович прожил долгую и насыщенную жизнь, наполненную научными победами и достижениями, продвижением российской науки в нашей стране и за ее пределами. Им описано явление межмембранного переноса электронов, обнаружен эффект терморегуляторного разобщения окисления и фосфорилирования, доказано превращение химической и световой энергии в электрическую форму посредством белков внутриклеточных мембран, выяснено биологическое значение неравновесного распределения ионов натрия и калия между клеткой и средой, открыт новый тип энергетики живых организмов – «натриевый цикл», — говорится в сообщении.

Академик знаменит рядом работ, посвященных изучению механизмов процесса старения, ими Скулачев занимался в последние годы своей научной деятельности. Он развивал новое направление в исследовании старения – концепцию феноптоза (запрограммированного старения).

В вузе также подчеркнули, что Владимир был добрым, теплым, чутким и понимающим человеком. В нем сочетался талант большого ученого и мудрого руководителя и организатора науки.