Умер заслуженный артист РФ Виктор Цымбал

"Шестого февраля ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Александрович Цымбал, который около 40 лет проработал в РАМТе. С 2000 года он являлся помощником художественного руководителя по труппе, - сказала собеседница агентства. - Виктору Александровичу удавалось мастерски сочетать административную и актерскую деятельность, быть другом и наставником для каждого актера труппы, радовать зрителей новыми яркими, цельными образами".

Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году окончил Омскую драматическую студию, в 1988 году - ГИТИС. С 1981 года работал в РАМТе. За эти годы он сыграл более 50 ролей, среди которых Барон Геккерен в "Последних днях", судья Вик в "Нюрнберге", Казимир Борецкий в "Инь и Ян", Хирин в "Чехов-gala", Пыжов в детективе "Эраст Фандорин", Александр Бакунин в "Береге утопии". В фильмографии артиста - съемки в фильмах "Борис Годунов", "Серп и молот", "Линия защиты", "Гоголь. Ближайший" и другие работы.