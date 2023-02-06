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1 час назад

Умер заслуженный артист РФ Виктор Цымбал

ТАСС

Актер театра и кино, помощник художественного руководителя Российского академического Молодежного театра (РАМТ), заслуженный артист РФ Виктор Цымбал ушел из жизни в понедельник в возрасте 73 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Умер заслуженный артист РФ Виктор Цымбал
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

"Шестого февраля ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Александрович Цымбал, который около 40 лет проработал в РАМТе. С 2000 года он являлся помощником художественного руководителя по труппе, - сказала собеседница агентства. - Виктору Александровичу удавалось мастерски сочетать административную и актерскую деятельность, быть другом и наставником для каждого актера труппы, радовать зрителей новыми яркими, цельными образами".

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году окончил Омскую драматическую студию, в 1988 году - ГИТИС. С 1981 года работал в РАМТе. За эти годы он сыграл более 50 ролей, среди которых Барон Геккерен в "Последних днях", судья Вик в "Нюрнберге", Казимир Борецкий в "Инь и Ян", Хирин в "Чехов-gala", Пыжов в детективе "Эраст Фандорин", Александр Бакунин в "Береге утопии". В фильмографии артиста - съемки в фильмах "Борис Годунов", "Серп и молот", "Линия защиты", "Гоголь. Ближайший" и другие работы.

В театре выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Цымбала, поблагодарив коллегу за любовь и преданность Молодежному театру.

Общество,Виктор Цымбал,
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