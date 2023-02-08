Госпитализированного российского журналиста, бывшего члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе вывели из искусственной комы. Об этом в среду сообщил ТАСС бывший член СПЧ, правозащитник Игорь Каляпин.
"Ночью мне сказали, что его вывели из искусственной комы. Но, к сожалению, что происходит дальше я не знаю", - сказал он.
Ранее член СПЧ, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев сообщил ТАСС, что Сванидзе госпитализирован с воспалением легких. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов также отметил, что журналист находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Николаю Сванидзе 67 лет.