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Бывший член СПЧ заявил, что Николая Сванидзе вывели из искусственной комы

Госпитализированного российского журналиста, бывшего члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе вывели из искусственной комы. Об этом в среду сообщил ТАСС бывший член СПЧ, правозащитник Игорь Каляпин.

Сванидзе вывели из искусственной комы
© РИА Новости

"Ночью мне сказали, что его вывели из искусственной комы. Но, к сожалению, что происходит дальше я не знаю", - сказал он.

Ранее член СПЧ, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев сообщил ТАСС, что Сванидзе госпитализирован с воспалением легких. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов также отметил, что журналист находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Николаю Сванидзе 67 лет.

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