Госпитализированный Николай Дроздов рассказал, как удивил врачей

Госпитализированный с травмами ребер телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии и том, как ему удалось удивить врачей. По словам ведущего, он тщательно следует советам докторов, поэтому его кости хорошо срастаются, из-за чего специалисты находятся в приятном шоке от быстрого восстановления 85-летнего Дроздова.