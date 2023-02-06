Госпитализированный Николай Дроздов рассказал, как удивил врачей

Госпитализированный с травмами ребер телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии и том, как ему удалось удивить врачей. По словам ведущего, он тщательно следует советам докторов, поэтому его кости хорошо срастаются, из-за чего специалисты находятся в приятном шоке от быстрого восстановления 85-летнего Дроздова.
«Не ожидали, что у меня так быстро будет все срастаться. Но я выполняю все предписания врачей. Мне делают ежедневно уколы в ягодицы, ставят капельницы лечебные», — рассказал он порталу «МК».
Поскольку Дроздов сильно травмировался, неприятные ощущения будут сопровождать его еще какое-то время. По его словам, врачи обещают выписать телеведущего уже 7 февраля.