На Байкале зафиксировали «ледовый удар»

В Иркутской области зафиксировали «ледовый удар» на Байкале - землетрясение магнитудой четыре балла. Об этом сообщается в Telegram-канале местного филиала исследовательского центра Единой географической службы РАН.

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Ученые выяснили, что трещина образовалась во льду Байкала 5 февраля в районе населенных пунктов Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное.

«Ледовый удар» был зарегистрирован сейсмическими станциями «Большое Голоустное» и «Листвянка».

Ранее землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке). В Турции и Сирии сообщили о сотнях погибших и пострадавших.