Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км

"Днем 6 февраля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5 500 м при высоте самого исполина - 3 283 метра. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. Его активность за последние месяцы существенно возросла. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, это значит, что его извержение представляет опасность для низколетящих самолетов.