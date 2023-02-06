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1 час назад

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км

ТАСС

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту примерно 5,5 км, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км
Фото: ТАССТАСС

"Днем 6 февраля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5 500 м при высоте самого исполина - 3 283 метра. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. Его активность за последние месяцы существенно возросла. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, это значит, что его извержение представляет опасность для низколетящих самолетов.

Общество,МЧС России,
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