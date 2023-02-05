Россиян запретили увольнять за опоздание на работу из-за плохой погоды

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал несколько важных пояснений по поводу правил увольнения работника. Одно из важных положений: неявка на работу из-за плохой погоды не является причиной для увольнения сотрудника.

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Правовой урок своим начальникам преподал житель Орловской области некий гражданин Б. Он работает инспектором охраны в одном из заповедников. Судя по всему, у него не сложились отношения с руководством. Потому и стали вдруг возникать проблемы. Его перевели по службе на новое место, где начались прогулы. Невольные.

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В первый раз он не явился к началу работы, потому что возникла нестыковка: ему пообещали, что за ним приедет служебная машина. Инспектор ждал ее на остановке. Но никто не приехал. В итоге добрался до места сбора своей группы с большим опозданием.

А через несколько дней он из-за непогоды не смог выехать из дома, о чем сообщил по телефону старшему своей патрульной группы. Был дождь, дороги развезло, машина застряла на выезде.

Житейские вроде ситуации. Однако руководство обвинило сотрудника в прогуле, составило соответствующие акты и уволило. В такой ситуации может оказаться каждый, на кого точет зуб начальство.

Хорошая новость: на произвол начальства есть управа. Суды признали незаконным приказ об увольнении и взыскали в пользу гражданина невыплаченную зарплату за все время, что он числился несправедливо уволенным. Плюс ему должны выплатить компенсацию морального вреда.

"Неявка на работу в связи с плохими погодными условиями не является основанием для увольнения работника", - подчеркнул Первый кассационный суд.

Таким образом, оба раза были какие-то уважительные причины, по которым сотрудник не смог прийти на работу вовремя. Злого умысла у него не было. А неприязнь начальства - не повод поступать с человеком беззаконно.

"Последние решения кассационных судов повышают правовую защиту граждан, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Суды третьей инстанции проводят в жизнь правовые позиции Верховного суда России, которые были закреплены некоторое время назад в обзорах судебной практики и постановлениях пленума. Уже несколько лет в судебной практике наблюдается тренд, заданный Верховным судом, на защиту работников в спорах об увольнении".

При этом юристы не советуют ссылаться на непогоду при любом случае. Как подчеркнула Мария Спиридонова, каждый раз суды будут внимательно изучать все обстоятельства. Например, просто хмурой погоды, испортившей человеку настроение, будет недостаточно.

"Но, допустим, буран, из-за которого замело дороги, вполне может быть признан уважительной причиной. Особенно в северных районах", - сказала Мария Спиридонова.

В другом деле Первый кассационный суд защитил работника, отпросившегося у начальства к врачу. Человек отсутствовал два дня. А потом принес какую-то непонятную справку из больницы. К ней у начальника возникли вопросы. После споров сотрудник принес еще одну справку, уже оформленную по всем правилам. Однако, судя по всему, начальство твердо решило, что этот работник - симулянт, и уволило его за прогул.

Уже несколько лет в судебной практике наблюдается заданный Верховным судом тренд на защиту работников в спорах об увольнении

Суд опять встал на сторону сотрудника. Он подчеркнул, что выдача гражданину медицинского заключения, а не больничного листа само по себе не должно компрометировать человека.

"Данное обстоятельство влияет только на оплату периода нетрудоспособности и не влияет на рассматриваемые правоотношения, касающиеся привлечения истца к дисциплинарной ответственности за прогул", - говорится в материалах кассационного суда.

Проще говоря, раз нет больничного, пропущенные дни могут и не оплатить. Однако это не значит, что надо обвинять человека в прогуле.

Как рассказывают в суде, сотрудник уведомил работодателя об уважительности причин отсутствия на рабочем месте. При этом у него имелись основания полагать отсутствие на рабочем месте согласованным с работодателем, поскольку в обществе сложился такой порядок: работник, своевременно уведомив работодателя, был вправе не присутствовать на работе в случае плохого самочувствия.