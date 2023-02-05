В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
55 минут назад

Композитор Дунаев: телеведущий Дроздов идет на поправку

Илья Родин

Известный телеведущий Николай Дроздов в настоящее время находится в одной из московских клиник, рассказал композитор Дмитрий Дунаев. Состояние здоровья путешественника дает основания полагать, что его скоро выпишут, добавил он. Об этом пишет РИА «Новости».

Композитор Дунаев: телеведущий Дроздов идет на поправку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на днях Дроздов был госпитализирован после неудачного падения по дороге на работу.

Дунаев пояснил, что у телеведущего «хорошее состояние». По его мнению, врачи в ближайшее время выпишут звездного пациента.

Ранее композитор опроверг сообщения о том, что Дроздов находится в реанимации. Он уточнил, что путешественник 1-2 дня пребывал в палате интенсивной терапии и позднее был переведен в обычную палату.

Общество,Дмитрий Дунаев,Николай Дроздов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители