Композитор Дунаев: телеведущий Дроздов идет на поправку

Известный телеведущий Николай Дроздов в настоящее время находится в одной из московских клиник, рассказал композитор Дмитрий Дунаев. Состояние здоровья путешественника дает основания полагать, что его скоро выпишут, добавил он. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что на днях Дроздов был госпитализирован после неудачного падения по дороге на работу.
Дунаев пояснил, что у телеведущего «хорошее состояние». По его мнению, врачи в ближайшее время выпишут звездного пациента.
Ранее композитор опроверг сообщения о том, что Дроздов находится в реанимации. Он уточнил, что путешественник 1-2 дня пребывал в палате интенсивной терапии и позднее был переведен в обычную палату.