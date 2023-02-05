Композитор Дунаев: телеведущий Дроздов идет на поправку

Известный телеведущий Николай Дроздов в настоящее время находится в одной из московских клиник, рассказал композитор Дмитрий Дунаев. Состояние здоровья путешественника дает основания полагать, что его скоро выпишут, добавил он. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что на днях Дроздов был госпитализирован после неудачного падения по дороге на работу.

Дунаев пояснил, что у телеведущего «хорошее состояние». По его мнению, врачи в ближайшее время выпишут звездного пациента.