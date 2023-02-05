Эпидемиолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, как будет складываться ситуация с COVID-19 в России.

«Лично я не ожидаю высоких цифр числа заболевших, так как большая часть населения переболела ранее различными версиями «омикрона», в том числе ВА.2, который доминировал в феврале – мае 2022 года, и определенная защита у нас есть», – передает слова Хафизова ТАСС.

Он добавил, что специалисты уже множество раз сообщали: коронавирус останется в нашей жизни навсегда, но будет проявляться лишь периодически.

По словам эксперта, подъемы заболеваемости будут различаться лишь по интенсивности, которая, в свою очередь, будет зависеть от текущего уровня коллективного иммунитета населения, а также от вспышек новых подвидов вируса.

«Мы наблюдаем возврат новых форм старых штаммов, а именно «омикрона» ВА.2, который вернулся к нам в виде рекомбинантов ХВВ; его геном состоит из двух разных версий ВА.2», – добавил Хафизов.