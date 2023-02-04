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45 минут назад

В Мелитополь доставят мощи Сергия Радонежского

Майк Габриелян

В Мелитополь привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

В Мелитополь доставят мощи Сергия Радонежского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Православную святыню доставят 5 февраля.

«Приложиться к мощам можно будет с 10.00 до 13.00 в храме в честь великомученика Георгия Победоносца», - рассказали в администрации.

В 2022 году РПЦ отпраздновала 600-летие со дня обретения мощей Сергия Радонежского. Ковчег с мощами святого побывает в 50 епархиях, включая новые регионы России.

Ранее губернатор Подмосковья наградил принимавших участие в СВО бойцов орденом Сергия Радонежского.

Общество,Сергий Радонежский,РПЦ,
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