В России за сутки выявили 9 681 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 681, летальных исходов из-за ковида - на 40. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 9 670 случаев заражения и 46 смертей, всего с начала пандемии - 21 987 334 и 395 234 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 334 против 6 311 днем ранее, до 21 374 674.

За сутки в РФ госпитализировали 1 085 заболевших против 1 065 днем ранее (рост на 1,9%). Число госпитализаций увеличилось в 41 регионах и уменьшилось в 36, в 8 ситуация не изменилась.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 337 против 2 800 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 357 960 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11, против 13 днем ранее, до 47 936. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 969, до 3 158 211.

Подмосковье

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 343 против 339 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 134 329 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 462, до 1 114 036. За сутки в области не зафиксировано ни одного летального исхода.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 915 против 907 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 848 554 случая заражения.