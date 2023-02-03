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59 минут назад

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Российская Газетаиещё 9

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно нововведениям, участники экзамена смогут менять предметы, указанные в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии на то уважительных причин.

Военнослужащие-призывники или контрактники, поступающие в военные вузы, получат возможность подавать соответствующие заявления по месту службы.

Также Минпросвещения планирует изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.

Сейчас документ находится на стадии публичных обсуждений. Предполагается, что в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

Ранее Минпросвещения России утвердило также федеральную программу дошкольного образования.

Общество,Минпросвещения России,
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