Кошка заказала 19 пакетов розмарина в интернет-магазине

В Британии кошка исполнительного директора благотворительного фонда Пола Киссака села на клавиатуру во время оформления еженедельного заказа в интернет-магазине Sainsbury's. Владелец питомца догадался об этом, когда в составе посылки получил 19 упаковок свежего розмарина, сообщает Daily Mail.

Пользователи Twitter со смехом отреагировали на пост Киссака о происшествии. Одна из пользовательница сети отметила, что, по иронии судьбы, именно розмарин она использует, чтобы отпугнуть котов от своих овощных грядок, так как кошки ненавидят запах этого растения. Другой комментатор предположил, что хозяин питомца теперь месяц или два будет питаться только блюдами с розмарином.