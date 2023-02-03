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1 час назад

Кошка заказала 19 пакетов розмарина в интернет-магазине

Газета.Ru

В Британии кошка исполнительного директора благотворительного фонда Пола Киссака села на клавиатуру во время оформления еженедельного заказа в интернет-магазине Sainsbury's. Владелец питомца догадался об этом, когда в составе посылки получил 19 упаковок свежего розмарина, сообщает Daily Mail.

Кошка заказала 19 пакетов розмарина в интернет-магазине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мужчина получил 15 пакетов свежего розмарина весом 20 граммов и еще четыре растения, общая стоимость внезапного заказа составила около £13,80 (примерно 1182 рубля).

Пользователи Twitter со смехом отреагировали на пост Киссака о происшествии. Одна из пользовательница сети отметила, что, по иронии судьбы, именно розмарин она использует, чтобы отпугнуть котов от своих овощных грядок, так как кошки ненавидят запах этого растения. Другой комментатор предположил, что хозяин питомца теперь месяц или два будет питаться только блюдами с розмарином.

«Я вас понимаю. Моя кошка продолжает заказывать большое количество Совиньон-блан. Маленький негодяй», — с пониманием отнеслась у истории еще одна читательница.

Также комментаторы порекомендовали с вниманием отнестись к проблеме, раз кот «перешел от кошачьей мяты к тяжелым вещам».

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