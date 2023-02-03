В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
32 минуты назад

Историк моды Александр Васильев рассказал о своей встрече с Пако Рабаном

Lenta.ru

Французский модельер Пако Рабан был не только уникальным новатором в мире моды, создавшим «видение женщины нового времени» но и добрым, отзывчивым человеком, рассказал российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев, комментируя сообщения о смерти дизайнера. В беседе с «Лентой.ру» Васильев рассказал о своей встрече с Рабаном и о том, какое впечатление на него произвел модельер.

Историк моды Александр Васильев рассказал о своей встрече с Пако Рабаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пако Рабан был великим испанским творцом моды, вместе с ним на одной высоте стоят Кристобаль Баленсиага и знаменитый Мариано Фортуни, который тоже был испанцем. Его творчество было связано с Парижем, где он очень прославился также как и парфюмер, создав уникальные ароматы, популярные по сей день и продаваемые по всему миру», — рассказал Васильев.

По его словам, характерной чертой стиля Пако Рабана был «особый архитектурный склад ума», который придавал его образам футуристические мотивы.

«Он учился на архитектора, поэтому архитектурные формы в костюмах, женских платьях были ему гораздо ближе. Почти все его вещи были сделаны из удивительных материалов, новых для своего времени: пластик, металл, дерево. Он часто использовал тему кольчуги, скафандра, путешествия в космос. Особенно ценно в нем было то, что, развивая эти новые материалы, он создавал удивительные формы, характерные для середины шестидесятых годов», — объяснил эксперт.

Васильев также поделился историей своего знакомства с дизайнером, с которым ему довелось встретиться лично.

Историк моды напомнил о другой интересной детали жизни дизайнера: по словам историка, моды Пако Рабан отлично говорил по-русски, так как в детские годы он жил в СССР, так как был среди испанских детей, которых перевезли в Советский союз во время гражданской войны.

Вечером 3 февраля стало известно о смерти французского модельера испанского происхождения Пако Рабана на 89 году жизни. Как сообщили в модном доме Paco Rabanne, дизайнер скончался у себя дома в Портале (Франция). Причина смерти пока не раскрывается.

Общество,Александр Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители