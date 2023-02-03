Историк моды Александр Васильев рассказал о своей встрече с Пако Рабаном

Французский модельер Пако Рабан был не только уникальным новатором в мире моды, создавшим «видение женщины нового времени» но и добрым, отзывчивым человеком, рассказал российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев, комментируя сообщения о смерти дизайнера. В беседе с «Лентой.ру» Васильев рассказал о своей встрече с Рабаном и о том, какое впечатление на него произвел модельер.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пако Рабан был великим испанским творцом моды, вместе с ним на одной высоте стоят Кристобаль Баленсиага и знаменитый Мариано Фортуни, который тоже был испанцем. Его творчество было связано с Парижем, где он очень прославился также как и парфюмер, создав уникальные ароматы, популярные по сей день и продаваемые по всему миру», — рассказал Васильев.

По его словам, характерной чертой стиля Пако Рабана был «особый архитектурный склад ума», который придавал его образам футуристические мотивы.

«Он учился на архитектора, поэтому архитектурные формы в костюмах, женских платьях были ему гораздо ближе. Почти все его вещи были сделаны из удивительных материалов, новых для своего времени: пластик, металл, дерево. Он часто использовал тему кольчуги, скафандра, путешествия в космос. Особенно ценно в нем было то, что, развивая эти новые материалы, он создавал удивительные формы, характерные для середины шестидесятых годов», — объяснил эксперт.

Васильев также поделился историей своего знакомства с дизайнером, с которым ему довелось встретиться лично.

Историк моды напомнил о другой интересной детали жизни дизайнера: по словам историка, моды Пако Рабан отлично говорил по-русски, так как в детские годы он жил в СССР, так как был среди испанских детей, которых перевезли в Советский союз во время гражданской войны.