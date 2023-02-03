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26 минут назад

Эксперты сравнили силу пятилетних и десятилетних загранпаспортов

Lenta.ru

Эксперты сравнили силу десятилетних биометрических и пятилетних загранпаспортов и назвали мнение об их неравенстве мифом. Об этом пишет портал TourDom.

Эксперты сравнили силу пятилетних и десятилетних загранпаспортов
Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт рассказала изданию, что оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за ее пределами.

«Пока в консульствах принимают все типы проездных документов», — добавила она.

Специалист также сообщила, что в настоящее время на пунктах пересечения границ стали чаще проверять именно личность путешественников.

«Разница между документами в том, что биометрический паспорт позволяет это сделать в считаные минуты и максимально упрощает процесс», — заявила Эрфурт.

В свою очередь, руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин подчеркнул, что в случае, если срок действия паспорта подходит к концу, то надеяться на долгосрочную визу россиянам не стоит.

«Виза будет на период, не перекрывающий срок действия паспорта», — пояснил он.

Ранее в феврале стало известно, что в России перестали принимать заявления на загранпаспорта нового образца сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале Госуслуг временно остановлена.

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