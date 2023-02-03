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21 минуту назад

Умер 30-летний актер из сериалов «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик

Lenta.ru

На 31-м году жизни скончался актер из сериалов «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик. Об этом сообщает Regnum с ссылкой на источник в системе здравоохранения.

Умер 30-летний актер из сериалов «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик
Фото: vk.comvk.com

Артист умер 16 января в Москве. Причиной его смерти стала двусторонняя пневмония. Последние несколько месяцев Корсик провел в больнице. При этом тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

«Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова», — рассказал друг актера Николай.

Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года. За время своей творческой карьеры он снялся в таких проектах, как «Универ», «Ранетки» и «Лев Яшин». Помимо этого, являлся солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова и снимался в телевизионных передачах «Фактор А» и «Фабрика».

В одном из интервью артист упоминал, что избежал авиакатастрофы над Черным морем, произошедшей в 2016 году, из-за съемок в сериале «Универ». Там погибло много близких друзей Корсика, а сам он не смог полететь на гастроли из-за занятости в съемках ситкома.

Общество,Сергей Корсик,Лев Яшин,
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