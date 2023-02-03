Актер из "Универа" и "Ранеток" Сергей Корсик умер в реанимации

В Москве в реанимации одной из столичных больниц скончался актер Сергей Корсик, известный зрителям по сериалам "Универ" и "Ранетки", сообщает Regnum со ссылкой на источник в системе здравоохранения. Артисту был 31 год, причиной смерти стала пневмония.
Отмечается, что артиста госпитализировали еще четыре месяца назад. При поступлении в медучреждение врачи подозревали у него туберкулез и коронавирус. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
Все это время Корсика в больнице навещал лишь один друг, он периодически привозил продукты. Родственников в Москве у артиста нет, его сестра живет в Петербурге. За несколько дней до смерти актер позвонил другу и попросил его пока не привозить передачи, поскольку его переводят в реанимацию.
Артист скончался еще 16 января, но о его смерти стало известно лишь сейчас. На похоронах присутствовали два человека - друг Сергея и его сестра.
За свою жизнь Сергей Корсик успел стать солистом оркестра имени Александрова, сняться в сериалах "Универ", "Ранетки", "Лев Яшин", кроме того, он участвовал в КВН и шоу "Фактор А".
Сергей Корсик всегда говорил, что жизнь дала ему второй шанс. В 25 декабря 2016 года он доложен был лететь в составе оркестра Минобороны из Сочи в Латакию. Но вынужден был отказаться от командировки, поскольку в это время участвовал в съемках сериала "Универ". Напомним, тогда самолет рухнул в море, погибли все 92 человека, находившихся на борту.