Актер из "Универа" и "Ранеток" Сергей Корсик умер в реанимации

В Москве в реанимации одной из столичных больниц скончался актер Сергей Корсик, известный зрителям по сериалам "Универ" и "Ранетки", сообщает Regnum со ссылкой на источник в системе здравоохранения. Артисту был 31 год, причиной смерти стала пневмония.

Фото: Страница Сергея Корсика в социальной сети "Вконтакте" Страница Сергея Корсика в социальной сети "Вконтакте"

Отмечается, что артиста госпитализировали еще четыре месяца назад. При поступлении в медучреждение врачи подозревали у него туберкулез и коронавирус. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Все это время Корсика в больнице навещал лишь один друг, он периодически привозил продукты. Родственников в Москве у артиста нет, его сестра живет в Петербурге. За несколько дней до смерти актер позвонил другу и попросил его пока не привозить передачи, поскольку его переводят в реанимацию.

Артист скончался еще 16 января, но о его смерти стало известно лишь сейчас. На похоронах присутствовали два человека - друг Сергея и его сестра.

За свою жизнь Сергей Корсик успел стать солистом оркестра имени Александрова, сняться в сериалах "Универ", "Ранетки", "Лев Яшин", кроме того, он участвовал в КВН и шоу "Фактор А".