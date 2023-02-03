Россиянам рассказали, можно ли поехать за рубеж с паспортом без чипа

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что отсутствие биометрического загранпаспорта не помешает россиянам выезжать за рубеж в целом, но они могут столкнуться с ограничениями в некоторых странах. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В середине ноября 2022 года появилась информация, что итальянские визовые центры решили принимать заявления на визы от россиян только при наличии биометрического загранпаспорта сроком на десять лет.

Позже в Генеральном консульстве Италии отказались от этого требования. В консульстве заявили, что «к рассмотрению принимаются все виды заграничных паспортов граждан РФ как старого, так и нового образца (биометрические и небиометрические)».

В АТОР подчеркнули, что оба вида паспорта имеют равную юридическую силу.

Со 2 февраля в России приостановили подачу заявлений на оформление паспортов нового образца. Людям, отправившим заявки через Госуслуги, посоветовали дождаться ответа от МВД и действовать по предложенной инструкции. Россиянам, подавшим заявления через МФЦ, потребуется обратиться в подразделение по вопросам миграции.

В «Гознаке» позже объяснили, что биометрические паспорта временно перестали выдавать в связи с «перенастройкой» и «оптимизацией» производства микросхем из-за выросшего спроса.