Движение на выезд из России возобновили через КПП «Верхний Ларс»

Движение легковых машин и автобусов открыли через пункт пропуска «Верхний Ларс» на выезд из России после расчистки дороги на территории Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Движение разрешено с 12:40 мск 3 февраля. В МЧС отметили, что дорожное полотно на территории соседней страны расчищено, благодаря чему обеспечен безопасный проезд для легковых автомобилей и автобусов.
Напомним, что КПП временно закрыли из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Сообщалось, что такую рекомендацию МЧС получило и от грузинской пограничной службы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что временное закрытие проезда через пункт не связано ни с какими возможными мобилизационными мероприятиями. Он подчеркивал, что в этой ситуации нет оснований не доверять МЧС, добавив, что дело только в погоде.