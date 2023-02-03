Движение на выезд из России возобновили через КПП «Верхний Ларс»

Движение легковых машин и автобусов открыли через пункт пропуска «Верхний Ларс» на выезд из России после расчистки дороги на территории Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

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Движение разрешено с 12:40 мск 3 февраля. В МЧС отметили, что дорожное полотно на территории соседней страны расчищено, благодаря чему обеспечен безопасный проезд для легковых автомобилей и автобусов.

Напомним, что КПП временно закрыли из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Сообщалось, что такую рекомендацию МЧС получило и от грузинской пограничной службы.