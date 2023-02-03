В российском регионе пропало озеро

В Якутии в районе села Черкех обмелело и пропало целое озеро. Специалисты Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) снарядили экспедицию, которая постарается разобраться в причинах этого явления, сообщил старший научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Леонид Гагарин порталу ЯСИА.

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По словам российского ученого, говорить о причинах произошедшего пока рано. Он заверил, что предварительные результаты исследований в российском регионе станут известны после 6 февраля.

«Нельзя сказать, что случай необычный. Такое порой происходит, в том числе и в Якутии, но в последнее время — все чаще», — заявил Гагарин.

Он допустил, что обмеление водоема может быть связано с процессами, которые в декабре привели к появлению в Хангаласском районе ручья, вода в котором не замерзала даже в 40-градусные морозы. Как выяснили тогда специалисты, поток воды образовался из-за спуска одного из озер.

Об обмелении озера в 20 километрах от села Черкех ранее сообщило издание SakhaDay. На дне водоема нашли уходящую глубоко под землю пещеру примерно 20 метров длиной и пять-шесть метров высотой. Как предположил один из местных жителей, из-за таяния вечной мерзлоты вода из озера могла уйти в соседний водоем, расположенный в 200 метрах.