Стало известно отношение японцев к России

Рекордно низкая доля японцев - 3,1% - положительно оценивает нынешние отношения своей страны с Россией, однако при этом более 57% считают развитие отношений важным для обеих стран и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, который осенью прошлого года провело японское правительство.

Доля тех, кто положительно оценивает состояние отношений между Японией и Россией, сократилась более чем в шесть раз по сравнению с показателями, которые были годом ранее, когда положительную оценку дали 20,6% участников опроса. Зафиксированный в последнем опросе показатель самый низкий за все время проведения подобных исследований, которые начались в 1975 году. Дружественные чувства к России испытывают лишь 5% участников опроса против 13% годом ранее. Среди респондентов в Токио этот показатель самый высокий - 9,8%. Не испытывают таких чувств также рекордные 94,7% респондентов.

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Среди мужчин доля тех, кто положительно оценивает связи двух стран, относительно выше, чем среди женщин, - 3,2% против 3%. Позитивнее всех на отношения Японии и РФ смотрят респонденты в возрастной группе 30-39 лет (5,3%), а хуже всего - люди в возрасте 60-69 лет (2%). Отрицательный ответ на вопрос, считают ли они хорошими отношения Токио и Москвы, дали 92,3% участников опроса, еще 4,6% не дали никакого ответа.

Несмотря на это, 57,7% респондентов отметили, что считают развитие отношений важным как для обеих стран, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона. Годом ранее этот показатель составлял 73,1%. Обратной точки зрения придерживаются 37,9% участников опроса, что на 11,5 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим годом.

За минувший год также сократилась доля японцев, положительно оценивающих отношения с Китаем, - 11% против 14,5% годом ранее. Оценка отношений с Южной Кореей, напротив, улучшилась до 28,3% с 18,6%. Доля тех, кто положительно оценивает отношения с США, сократилась с 91,3% до 84,9%, а тех, кто испытывает к этой стране дружеские чувства, - с 88,5% до 87,2%.