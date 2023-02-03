Дочь рассказала о состоянии Дроздова

Дочь Николая Дроздова рассказала, что телеведущего могут выписать из больницы уже 7 февраля. Об этом сообщает телеканал «360».
Дочь Дроздова подчеркнула, что он идет на поправку.
«Прогноз уже позитивный», - сказала она.
29 января СМИ сообщили о госпитализации Дроздова с множественными переломами ребер. Телеведущий поскользнулся возле подъезда.
Дроздов провел некоторое время дома, позже обратился в больницу, где МРТ выявила у него переломы восьми ребер. Дочь ведущего рассказывала, что одно из ребер проткнуло легкое, но кризис уже миновал.