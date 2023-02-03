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1 час назад

Дочь рассказала о состоянии Дроздова

Мария Иванова

Дочь Николая Дроздова рассказала, что телеведущего могут выписать из больницы уже 7 февраля. Об этом сообщает телеканал «360».

Дочь рассказала о состоянии Дроздова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь Дроздова подчеркнула, что он идет на поправку.

«Прогноз уже позитивный», - сказала она.

29 января СМИ сообщили о госпитализации Дроздова с множественными переломами ребер. Телеведущий поскользнулся возле подъезда.

Госпитализированный Николай Дроздов поразил врачей своей привычкой

Дроздов провел некоторое время дома, позже обратился в больницу, где МРТ выявила у него переломы восьми ребер. Дочь ведущего рассказывала, что одно из ребер проткнуло легкое, но кризис уже миновал.

Общество,Николай Дроздов,
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