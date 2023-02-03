Щербаков впервые после госпитализации связался с родными

Актер Борис Щербаков впервые вышел на связь с родственниками после госпитализации. Однако по словам его сына Василия, артисту до сих пор не поставили точный диагноз. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как рассказал сын Народного артиста РФ, при госпитализации у Щербакова отмечались сильные боли в груди, а также держалась высокая температура и был кашель. Как оказалось, причиной такого состояния стало ОРВИ. Сейчас актер чувствует себя гораздо лучше, однако диагноз ему пока так и не поставили.

«Вечером 2 февраля его перевели из реанимации в стационар. Лежит в обычной палате. Врачи сняли кризисное состояние по кардиологии. Какой диагноз? Все еще нет четкого понимания. Думают, что наступили осложнения на фоне ОРВИ», - рассказал Василий.

Он также добавил, что из-за серьезного недомогания поначалу отцу не разрешали даже разговаривать по телефону – он чувствовал слабость, почти не ходил. Артисту были назначены необходимые обследования и когда ему стало лучше, он впервые связался с родными по телефону. По словам Василия, голос у звезды в этот момент был бодрый.

Напомним, Бориса Щербакова госпитализировали 31 января. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья. Актер жаловался на боль в груди, поэтому пришлось вызвать неотложку. Он был помещен в реанимацию в кардиологическое отделение.