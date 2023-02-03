В Кремле ответили на вопрос о рождении России

В Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией. Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в Ноябрьске местные жители назвали родившуюся 31 января дочь Россией.
«Нет, не обратили», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналистов, не обращали ли в Кремле внимание на эти сообщения.
В 2019 году в Санкт-Петербурге местная семья, носящая фамилию Русских, назвала новорожденную дочь Россией. Отмечается, что они «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна. Однако отец захотел, чтобы «у дочери было пространство для выбора и самоопределения», поэтому они остановились на варианте Россия.