В Кремле ответили на вопрос о рождении России

В Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией . Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , чьи слова приводит РИА Новости .

«Нет, не обратили», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналистов, не обращали ли в Кремле внимание на эти сообщения.

В 2019 году в Санкт-Петербурге местная семья, носящая фамилию Русских, назвала новорожденную дочь Россией. Отмечается, что они «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна. Однако отец захотел, чтобы «у дочери было пространство для выбора и самоопределения», поэтому они остановились на варианте Россия.