Жители Кисловодска высказались против установки памятника Чебурашке

"Лучше бы поставили памятники поэтам, дети бы лучше знали литературу в школе"; "А больше некого увековечивать?"; "С каждым годом идеи по благоустройству города все безумнее — чего стоит только писающий пес. Теперь "Чебурашка"; "Скоро Кисловодск переименуют в Чебураводск"; "Лучше бы отремонтировали автобусную остановку на автовокзале"; "Может, с Чебурашкой повременим, есть более важные исторические объекты, которые надо восстановить", — написали пользователи.