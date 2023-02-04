Жители Кисловодска высказались против установки памятника Чебурашке

Жители Кисловодска раскритиковали идею установки памятника Чебурашке на улице Карла Маркса, где снимали одну из сцен одноименного фильма. Они высказались против этой инициативы в популярных группах города в соцсетях — "Типичный Кисловодск" во "ВКонтакте" (38 тыс. подписчиков), "Инстaграм Кисловодска" в Instagram (35,6 тыс. подписчиков) и других.
"Лучше бы поставили памятники поэтам, дети бы лучше знали литературу в школе"; "А больше некого увековечивать?"; "С каждым годом идеи по благоустройству города все безумнее — чего стоит только писающий пес. Теперь "Чебурашка"; "Скоро Кисловодск переименуют в Чебураводск"; "Лучше бы отремонтировали автобусную остановку на автовокзале"; "Может, с Чебурашкой повременим, есть более важные исторические объекты, которые надо восстановить", — написали пользователи.
В субботу 4 февраля в пресс-службе администрации Кисловодска сообщили о планах установить в городе памятник Чебурашке. Отмечается, что мэр города-курорта Евгений Моисеев поддержал эту идею.