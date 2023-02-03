В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
18 минут назад

Крым накрыл мощный снегопад

Алиса Селезнёва

Обильный снегопад в Крыму не привел к транспортному коллапсу, трасса «Таврида» работает в штатном режиме. Об этом сообщил находящийся на полуострове корреспондент «Известий».

Крым накрыл мощный снегопад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, основной удар стихии пришелся на Симферополь, где сейчас активно работает уборочная техника. Ситуация находится под контролем.

«Хотя за несколько часов выпала половина нормы суточных осадков, обильный снегопад не стал причиной транспортного коллапса. Трасса «Таврида» работает в штатном расписании», - отметил корреспондент издания.

ГУ МЧС по Республике Крым предупредило ранее о штормовом предупреждении и возможном выпадении снега.

31 января на туристическую провинцию Анталья на юге Турции обрушились град со снегом размером с мяч для гольфа. В результате непогоды на непродолжительное время была парализована жизнь в городах Манавгат и Серик. Из-за больших градин автомобилистам пришлось укрываться на подземных парковках или под навесами бензоколонок.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители