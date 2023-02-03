Крым накрыл мощный снегопад

Обильный снегопад в Крыму не привел к транспортному коллапсу, трасса «Таврида» работает в штатном режиме. Об этом сообщил находящийся на полуострове корреспондент «Известий».

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По его словам, основной удар стихии пришелся на Симферополь, где сейчас активно работает уборочная техника. Ситуация находится под контролем.

«Хотя за несколько часов выпала половина нормы суточных осадков, обильный снегопад не стал причиной транспортного коллапса. Трасса «Таврида» работает в штатном расписании», - отметил корреспондент издания.

ГУ МЧС по Республике Крым предупредило ранее о штормовом предупреждении и возможном выпадении снега.