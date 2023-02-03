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22 минуты назад

На Украине возбудили дело против Евгения Пригожина

Никита Бородкин

Офис генпрокурора Украины предъявил обвинение основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в агрессивных действиях против нее. Об этом пишет ТАСС.

На Украине возбудили дело против Евгения Пригожина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации украинских СМИ, Пригожина вызывают в прокуратуру 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий.

Напомним, что Евгений Пригожин находится в санкционных списках западных стран еще с весны 2022 года. Накануне США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер», подразделения которой участвуют в спецоперации, как транснациональную преступную организацию.

Рестрикции со стороны Вашингтона коснулись ряда компаний, которые якобы связаны с «Вагнером» и помогают ей в ведении своей деятельности. В этот список вошли не только российские организации, но и ряд юридических лиц из других стран.

Общество,Евгений Пригожин,
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