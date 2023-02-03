На Украине возбудили дело против Евгения Пригожина

Офис генпрокурора Украины предъявил обвинение основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в агрессивных действиях против нее. Об этом пишет ТАСС.

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По информации украинских СМИ, Пригожина вызывают в прокуратуру 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий.

Напомним, что Евгений Пригожин находится в санкционных списках западных стран еще с весны 2022 года. Накануне США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер», подразделения которой участвуют в спецоперации, как транснациональную преступную организацию.