Раскрыты новые требования для получения визы в Хорватию

Россиянам, желающим получить визу Хорватии, необходимо подавать заявление на нее не менее чем за 45 дней до предполагаемой поездки. Новые требования для туристов раскрыли в визовом центре популярной европейской страны (VFS Global).

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Отмечается, что документы с более ранней датой выезда не могут быть приняты к рассмотрению.

«Просьба планировать вашу поездку и подачу документов заранее», — призвали в визовом центре.

Более того, специалисты напомнили, что консульство Хорватии принимает на рассмотрение страховые полисы тех российских страховых компаний, которые сотрудничают с европейскими страховыми компаниями.

«Например, "Тинькофф", "Альфа-Страхование" (входит в группу Allianz)», — пояснили они.