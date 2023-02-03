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38 минут назад

Раскрыты новые требования для получения визы в Хорватию

Lenta.ru

Россиянам, желающим получить визу Хорватии, необходимо подавать заявление на нее не менее чем за 45 дней до предполагаемой поездки. Новые требования для туристов раскрыли в визовом центре популярной европейской страны (VFS Global).

Раскрыты новые требования для получения визы в Хорватию
Фото: pixabaypixabay

Отмечается, что документы с более ранней датой выезда не могут быть приняты к рассмотрению.

«Просьба планировать вашу поездку и подачу документов заранее», — призвали в визовом центре.

Более того, специалисты напомнили, что консульство Хорватии принимает на рассмотрение страховые полисы тех российских страховых компаний, которые сотрудничают с европейскими страховыми компаниями.

«Например, "Тинькофф", "Альфа-Страхование" (входит в группу Allianz)», — пояснили они.

Ранее, в январе, россиянам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в Хорватию. Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт заявила, что статистики по визам в эту страну пока нет, поэтому сложно спрогнозировать, какие решения будут принимать в консульствах.

Общество,Тинькофф банк,
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