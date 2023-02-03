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1 час назад

Turkish Airlines снова начала принимать оплату российскими картами

Lenta.ruиещё 7

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines снова принимает оплату за авиабилеты картами российских банков. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишут «Известия».

В службе поддержки компании подтвердили, что операции уже начали осуществляться не только по картам «Мир», но также Visa и Mastercard. Отмечается, что платежи проходят не всегда и иногда случаются отказы в операциях сразу после списания средств, тогда сумма возвращается на счет в течение двух рабочих дней.

О прекращении приема карт отечественных банков стало известно в мае 2022 года. Ряд турецких онлайн-сервисов перестал принимать оплату по картам «Мир» на фоне западных санкций, введенных в отношении России. Первыми блокировать операции по российским картам начали компания Turkish Airlines и популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку товаров из Турции.

Ранее в январе россиянин оформил банковскую карту в Турции с помощью агента и описал опыт фразой «за тебя все делают». Турист сообщил, что сначала пытался открыть карту Visa в одном из банков популярной курортной страны самостоятельно, однако позже решил обратиться к посреднику.

Общество,Видео,Visa,
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