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5 минут назад

В больнице рассказали о состоянии актера Бориса Щербакова

Lenta.ruиещё 1

Актер, народный артист России Борис Щербаков остается в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в Боткинской больнице в Москве, передает РИА Новости.

В больнице рассказали о состоянии актера Бориса Щербакова
Фото: 

В больнице добавили, что Щербаков находится в ясном сознании.

1 февраля стало известно, что Щербакова увезли с репетиции спектакля «Свободная пара» в ДК «Выборгский» на машине скорой помощи. Мероприятие отменили. Что именно стало причиной обращения к врачам, не уточнялось. Супруга Щербакова Татьяна Бронзова заявляла, что актер не госпитализирован, а спектакль отменили из-за его простуды.

2 февраля сын Бориса Щербакова Василий рассказал, что его отца поместили в реанимацию и с ним нельзя было выйти на связь. Позднее его перевели в кардиологическое отделение. Василий добавил, что врачи дали положительные прогнозы по состоянию отца, однако не предоставили информацию о диагнозе из-за карантина.

Общество,Татьяна Бронзова,Борис Щербаков,
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