Россияне массово устремились из Турции в Грузию

Согласно исследованию компании BD-GROUP, популярность жилья в Грузии среди россиян из Турции в 2022 году выросла в 4,5 раза. Об этом сообщает «Лента.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом пик популярности недвижимости в Грузии выпал на конец года – число соответствующих запросов в четвёртом квартале 2022 года выросло на 77,1% по сравнению с третьим кварталом и на 788,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Поток клиентов из Турции в Грузию высокий из-за того, что в Турции, во-первых, высокий ценник на объекты под гражданство и ВНЖ, во-вторых, многие регионы закрыты. Еще одной причиной является другое вероисповедание», – рассказала основатель BD-GROUP Дарья Бородина.

Она также добавила, что преимущества Грузинской недвижимости в более доступных ценах, а также возможности снимать жильё посуточно – в Турции такой возможности для россиян нет.