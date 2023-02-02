Россияне массово устремились из Турции в Грузию

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21 минуту назад

Популярность жилья в Грузии среди россиян из Турции выросла в 4,5 раза

Елена Прошина

Согласно исследованию компании BD-GROUP, популярность жилья в Грузии среди россиян из Турции в 2022 году выросла в 4,5 раза. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом пик популярности недвижимости в Грузии выпал на конец года – число соответствующих запросов в четвёртом квартале 2022 года выросло на 77,1% по сравнению с третьим кварталом и на 788,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Поток клиентов из Турции в Грузию высокий из-за того, что в Турции, во-первых, высокий ценник на объекты под гражданство и ВНЖ, во-вторых, многие регионы закрыты. Еще одной причиной является другое вероисповедание», – рассказала основатель BD-GROUP Дарья Бородина.

Она также добавила, что преимущества Грузинской недвижимости в более доступных ценах, а также возможности снимать жильё посуточно – в Турции такой возможности для россиян нет.

Ранее стала известна стоимость туров в Турцию летом 2023 года.

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