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27 минут назад

Эксперты обсудят новые PR-тренды

Газета.Ru

Представители СМИ, бизнеса и крупных исследовательских центров соберутся 8 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на заседании комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров. Тема мероприятия — «PR-тренды 2023: правила игры корпоративных коммуникаций». Эксперты обсудят, какие навыки сегодня нужны специалистам по связям с общественностью.

Эксперты обсудят новые PR-тренды
Фото: Газета.руГазета.ру

Участники дискуссии будут говорить о том, какие вызовы стоят перед специалистами отрасти в 2023 году, есть ли универсальный способ выстраивания коммуникаций с внешней и внутренней аудиторией, на что стоит сделать акцент в коммуникациях в условиях неопределенности.

В качестве спикеров приглашены замглавреда по экономической политике газеты «Коммерсант», заместитель генерального директора по общественным проектам Российского общества «Знание» Антон Назаров, социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и многие другие.

Регистрация — по ссылке.

Информационными партнерами мероприятия являются медиахолдинги Rambler&Co и «Вечерняя Москва»

Общество,Антон Назаров,Алексей Фирсов,Валерий Федоров,Рамблер,ВЦИОМ,
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