Эксперты обсудят новые PR-тренды

Представители СМИ, бизнеса и крупных исследовательских центров соберутся 8 февраля в пресс-центре МИА « Россия сегодня» на заседании комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров. Тема мероприятия — «PR-тренды 2023: правила игры корпоративных коммуникаций». Эксперты обсудят, какие навыки сегодня нужны специалистам по связям с общественностью.

Участники дискуссии будут говорить о том, какие вызовы стоят перед специалистами отрасти в 2023 году, есть ли универсальный способ выстраивания коммуникаций с внешней и внутренней аудиторией, на что стоит сделать акцент в коммуникациях в условиях неопределенности.