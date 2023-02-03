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32 минуты назад

Иммунолог Продеус перечислил противопоказания к прививке от кори

Вечерняя Москваиещё 5

Противопоказаниями к вакцине от кори являются острые заболевания или обострения хронических недугов. Об этом сообщил врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Иммунолог перечислил противопоказания к прививке от кори
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

Эксперт пояснил, что у вакцины от кори больше противопоказаний, чем у других вакцин, которые не содержат живых компонентов. Живые вакцины противопоказаны людям с нарушением иммунитета, находящимся на иммуносупрессивной терапии, а также тем, у кого снижены нейтрофилы.

Продеус подчеркнул, что перед вакцинацией необходимо пройти осмотр врача. Он примет решение о необходимости делать прививку, передает ИА «НСН».

До этого доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о рисках распространения кори и дифтерита в России. Это связано с массовыми перемещениями людей, передает Nation News.

В отдельных регионах России фиксируются завозные случаи заражения корью.

Общество,Андрей Продеус,Владислав Жемчугов,
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