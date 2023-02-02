Кадырова захотели официально наделить титулом «отец народа»

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами. Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру.