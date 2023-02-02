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1 час назад

Лавров назвал понравившийся ему сорт виски

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что сейчас у него на приоритетном месте стоит виски киргизского производства. А вот российский виски он еще не успел попробовать. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», пишет РИА Новости.

Лавров назвал понравившийся ему сорт виски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, он получил в подарок российский виски «Прасковейское», но попробовать его еще не успел. Однако на первом месте у Лаврова стоит алкогольный напиток из Киргизии.

«Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Кыргыз виски"», - сказал министр.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года на российском алкогольном рынке появилось более 20 новых брендов джина. Самая распространенная технология среди российских производителей — смешанный джин или компаунд. Так, концентрат на основе можжевельника разбавляют водой до нужного вкуса, а потом с помощью спирта доводят до нужной крепости. Стоимость такого напитка емкостью 0,5 литра колеблется от 300 до 400 рублей.

Общество,Сергей Лавров,МИД России,
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