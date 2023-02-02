Лавров назвал понравившийся ему сорт виски

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что сейчас у него на приоритетном месте стоит виски киргизского производства. А вот российский виски он еще не успел попробовать. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», пишет РИА Новости.

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По словам министра, он получил в подарок российский виски «Прасковейское», но попробовать его еще не успел. Однако на первом месте у Лаврова стоит алкогольный напиток из Киргизии.

«Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Кыргыз виски"», - сказал министр.