Лавров назвал понравившийся ему сорт виски

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что сейчас у него на приоритетном месте стоит виски киргизского производства. А вот российский виски он еще не успел попробовать. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», пишет РИА Новости.
По словам министра, он получил в подарок российский виски «Прасковейское», но попробовать его еще не успел. Однако на первом месте у Лаврова стоит алкогольный напиток из Киргизии.
«Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Кыргыз виски"», - сказал министр.
Ранее сообщалось, что с начала 2022 года на российском алкогольном рынке появилось более 20 новых брендов джина. Самая распространенная технология среди российских производителей — смешанный джин или компаунд. Так, концентрат на основе можжевельника разбавляют водой до нужного вкуса, а потом с помощью спирта доводят до нужной крепости. Стоимость такого напитка емкостью 0,5 литра колеблется от 300 до 400 рублей.