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1 час назад

В России приостановлено оформление загранпаспортов нового образца

BFM.RUиещё 28

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет временно приостановлен со 2 февраля. Об этом сообщается на сайте Госуслуг, передает ТАСС.

В России приостановили выдачу загранпаспортов нового образца
Фото: ТАССТАСС

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что если заявление на загранпаспорт нового образца подавалось не через Госуслуги (например, через МФЦ), следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявки.

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