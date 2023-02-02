В России приостановили выдачу загранпаспортов нового образца

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет временно приостановлен со 2 февраля. Об этом сообщается на сайте Госуслуг, передает ТАСС.

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что если заявление на загранпаспорт нового образца подавалось не через Госуслуги (например, через МФЦ), следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявки.