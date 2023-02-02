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14 минут назад

Режим «черного неба» объявлен в нескольких городах Сибири

Алиса Селезнёва

Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ в воздухе введен в Красноярске, Назарове, Ачинске, Минусинске, Абакане и Черногорске. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет «Говорит Москва».

Режим «черного неба» объявлен в нескольких городах Сибири
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Роспотребнадзора Красноярского края, режим «черного неба» в Красноярске действует до 19.00 часов 3 февраля.

При этом управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг атмосферного воздуха, подчеркнул в своем Telegram-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По результатам мониторинга 2 февраля зарегистрировано превышение нормативов в Красноярск от 1,3 до 3,2 раза, в Минусинске в 1,2 раза, в Назарово от 1,2 раза до 1,9 раз, в Ачинск – по взвешенным частицам РМ2,5 превышение в 2,1 раза, а по РМ10 – в 1,3 раза, говорится в сообщении Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

Напомним, что в ноябре 2020 года Красноярск окутал настолько плотный смог, что город превратился в подобие Сайлент Хилла из одноименного фильма ужасов. Из-за плотной пелены гари не видно было даже соседние дома, а местные жители жаловались на обострение хронических заболеваний. При этом ситуацию осложняет то, что Красноярск стоит в низине, и для рассеивания выбросов городу нужен ветер.

Общество,Роспотребнадзор,
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