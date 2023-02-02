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36 минут назад

Борис Акунин сообщил о требовании прокуратуры убрать его имя с театральных афиш

Lenta.ruиещё 1

Писатель и драматург Борис Акунин заявил, что прокуратура потребовала убрать его имя с театральных афиш. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Акунин сообщил о требовании прокуратуры убрать его имя с театральных афиш
Фото: ТАССТАСС

Автор рассказал, что связался с одним из театров, в котором планировался спектакль по его произведению.

«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю», — написал Акунин.

Драматург подчеркнул, что не получает деньги за спектакли, поставленные по его произведениям.

«Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who», — добавил Акунин.

В октябре прошлого года стало известно, что имя писателя и драматурга Бориса Акунина убрали с афиш Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге. В июле 2022-го книги Акунина пропали из магазина «Молодая Гвардия».

Борис Акунин высказывал критику в адрес российских властей с середины 2000-х. В феврале 2022 года автор выступил против проведения специальной военной операции на Украине. Последние несколько лет писатель проживает в Лондоне.

Общество,Борис Акунин,
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