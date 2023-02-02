Акунин сообщил о требовании прокуратуры убрать его имя с театральных афиш

Писатель и драматург Борис Акунин заявил, что прокуратура потребовала убрать его имя с театральных афиш. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Автор рассказал, что связался с одним из театров, в котором планировался спектакль по его произведению.

«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю», — написал Акунин.

Драматург подчеркнул, что не получает деньги за спектакли, поставленные по его произведениям.

«Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who», — добавил Акунин.

В октябре прошлого года стало известно, что имя писателя и драматурга Бориса Акунина убрали с афиш Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге. В июле 2022-го книги Акунина пропали из магазина «Молодая Гвардия».