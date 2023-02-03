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7 минут назад

Участница Сталинградской битвы из Северной Осетии умерла на 101-м году жизни

ТАССиещё 3

Участница Сталинградской битвы, жительница Северной Осетии Зинаида Морозова умерла на 101-м году жизни в день 80-летия победы в сражении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Участница Сталинградской битвы из Северной Осетии умерла на 101-м году жизни
Фото: ТАССТАСС

"Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Андреевна Морозова. Участницы Сталинградской битвы не стало 2 февраля - в день 80-летия окончания этого знакового сражения", - говорится в сообщении.

Зинаида Морозова добровольно ушла на фронт санитарным инструктором. Ее путь к победе был длинным: Курская дуга, Сталинград, Харьков, Румыния, Венгрия, Югославия, Австрия.

В числе наград Зинаиды Морозовой - орден Отечественной войны 2 степени, медали "За оборону Сталинграда", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией".

По поручению главы республики выделена финансовая помощь на проведение траурных мероприятий. Проститься с ветераном Великой Отечественной войны придут члены правительства Северной Осетии, волонтеры.

Общество,Зинаида Морозова,Сергей Меняйло,
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