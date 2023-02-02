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1 час назад

Россияне захотели застраховаться от усталости на работе

Lenta.ru

Россияне хотели бы иметь возможность застраховаться от некоторых ситуаций на работе, а в качестве компенсации за них получать дополнительные выплаты, свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Зарплата.ру». Исследование есть в распоряжении у «Ленты.ру».

Россияне захотели застраховаться от усталости на работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бонус к заработной плате за повторяющиеся задачи хотят иметь 45 процентов опрошенных. 42 процента будут удовлетворены оплатой каждой правки в свою работу, 27 хотят денег за вежливое общение с агрессивными клиентами, а 26 — бонус к заработной плате за каждую стрессовую неделю. 16 процентов, в свою очередь, полагают, что работодатель должен премировать их за излишнее количество звонков в день.

Страховыми случаями, по мнению опрошенных, могли бы считаться «перегрузка» рабочими задачами (64 процента) и высокий уровень усталости после рабочего дня (41 процента). Также 35 процентов считают, что страховым случаем следует признать приближение сроков сдачи отчетов, 25 процентов — появления в списке дел «скучных» задач, а 24 процента — полноценный день работы за компьютером.

Если бы полис, включающий такие условия, существовал, почти 70 процентов опрошенных были бы готовы платить за него по 5-20 тысяч ежегодно, а 14 процентов готовы отдавать по 20-30 тысяч рублей, а 17 процентов — больше 40 тысяч в год.

При этом 73 процента респондентов выразили желание, чтобы в их полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) были включены путевки в санаторий и оплата лечения в нем. Еще 42 процента опрошенных были бы рады массажу в конце рабочего дня, 38 процентов считают, что в ДМС должны входить бьюти-услуги (например, криомассаж для лица), а 16 процентов — работа пластического хирурга.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 1680 соискателей в возрасте от 25 до 55 лет. Респонденты проживают по всей России в крупных городах.

Общество,Группа Ренессанс Страхование,
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