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8 минут назад

На крупнейшей в СЗФО звоннице Псково-Печерского монастыря нашли неизвестные пространства

ТАСС

Реставраторы обнаружили неизвестные ранее пространства на самой большой звоннице XVI века Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - одного из самых древних и крупных в России. Находку планируется музеефицировать, сообщила в среду пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

На крупнейшей звоннице Псково-Печерского монастыря нашли неизвестные пространства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звонница насчитывает шесть основных пролетов, так называемых звонов, и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется второй ярус. Она является одним из крупнейших таких сооружений на северо-западе РФ.

"В ходе проведения демонтажных работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря, в одном из помещений второго яруса, при вскрытии полов были обнаружены ранее неизвестные объемы. Открыта ниша. <...> Автором проекта реставрации будет проработано совместно с пользователем решение по дальнейшему ходу работ. Рассматривается вариант музеефицикации обнаруженного объема", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, демонтажные работы проходят в связи с начатой реставрацией внутри и снаружи Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь XV века находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч паломников как из регионов РФ, так и из-за рубежа.

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