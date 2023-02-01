Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет

Оценить уровень загрязнения атмосферы в России и его влияние на здоровье людей получится примерно через 100 лет, а полностью очистить воздух — через 1200. Такое будущее предсказали аналитики российского отделения Greenpeace в своем исследовании.

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Эксперты изучили открытые данные Росгидромета, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Росстата за последние 20 лет и выяснили, что качество воздуха регулярно измеряют не во всех городах страны. Так, в 2021 году 33 процента городского населения проживало на территориях, где не оценивались уровни загрязнения. В 2006 году этот показатель был на уровне 38 процентов — за 15 лет территория наблюдений за качеством воздуха увеличилась на пять процентных пунктов. При таких темпах судить о состоянии окружающей среды во всех городах России получится минимум через 100 лет, утверждают в Greenpeace.

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Экологи также отметили, что показатели высокого и повышенного — как хронического, так и разового — загрязнения воздуха не упали ниже значений 2012 года. Исследователи считают, что это говорит о недостаточных мерах по предотвращению пагубного воздействия на планету.

При этом, по оценкам Greenpeace, с 2012 по 2022 годы в России незначительно снизилась средняя концентрация веществ, входящих в список основных загрязнителей — оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и взвешенных частиц. Однако объем других вредных веществ — диоксида серы и формальдегида — не уменьшился. Концентрация диоксида серы в воздухе даже немного выросла, уточняют специалисты.