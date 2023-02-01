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1 час назад

Раскрыты подробности госпитализации актера Щербакова

News.ru

Сын народного артиста России Бориса Щербакова, что его отца госпитализировали после вызова скорой, после того как ему стало плохо перед выездом на спектакль в Санкт-Петербург. По словам Щербакова-младшего, причиной проблем со здоровьем актера скорее всего стала ОРВИ, а также осложнения по кардиологии. Он уточнил, что тесты на COVID-19 и грипп, которые у артиста взяли сотрудники скорой помощи, показали отрицательные результаты, после чего его отвезли на обследование в кардиологическое отделение.

Раскрыты подробности госпитализации актера Щербакова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Утром он должен был выехать в Петербург на спектакль, почувствовал себя плохо и вызвал врача. Скорая взяла тесты на грипп и ковид — не обнаружено. Скорее всего, ОРВИ и некоторые осложнения по кардиологии, поэтому его отвезли на обследование в кардиологическое отделение одной из московских больниц, — рассказал Василий Щербаков.

Сын артиста добавил, что спектакль «Свободная пара» в Выборгском дворце культуры Петербурга с участием Щербакова пришлось отменить, а его выступление в Москве заменили на спектакль с Марией Ароновой «С чистого листа».

Коллеги Бориса Щербакова подтвердили его госпитализацию

Ранее сообщалось, что Бориса Щербакова экстренно госпитализировали. По данным портала 78.ru, артисту стало плохо на репетиции постановки «Свободная пара». На сайте выборгского Дворца культуры сообщили о переносе спектакля.

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