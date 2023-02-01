Раскрыты подробности госпитализации актера Щербакова

Сын народного артиста России Бориса Щербакова, что его отца госпитализировали после вызова скорой, после того как ему стало плохо перед выездом на спектакль в Санкт-Петербург. По словам Щербакова-младшего, причиной проблем со здоровьем актера скорее всего стала ОРВИ, а также осложнения по кардиологии. Он уточнил, что тесты на COVID-19 и грипп, которые у артиста взяли сотрудники скорой помощи, показали отрицательные результаты, после чего его отвезли на обследование в кардиологическое отделение.