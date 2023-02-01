Население России за год сократилось на 556 тысяч человек

К началу 2023 года численность населения России оценивается в 146 424 000 человек, говорится в опубликованных данных Росстата. Это на 556 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

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Число родившихся в период с января по ноябрь 2022 года уменьшилось на 6,8% - до 1 197 837 детей против 1 284 888 детей в январе-ноябре 2021 года. Число умерших за первые 11 месяцев 2022 года снизилось на 21,9% - до 1 741 238 человек с 2 229 980 человек в январе-ноябре 2021 года.

В ведомстве уточнили, что для расчета численности используют итоги переписи населения 2020 года, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и переехавших в страну и вычитаются умершие и уехавшие из России. Результаты не включают в себя Харьковскую, Запорожскую области и ЛДНР. Также Росстат пока не публиковал данные о естественной убыли населения.

Ранее глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием провести повторную перепись населения или перепроверить результаты за 2021 год. По словам Надери Татара, после последней переписи количество татар в России сократилось на 600 тысяч человек. Он выразил озабоченность из-за этого факта.