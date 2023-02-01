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44 минуты назад

РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGP

Говорит Москваиещё 4

В университете заявили возможном негативном влиянии сервиса на обучение. Так в пресс-службе вуза отреагировали на информацию о том, что студент Российского государственного гуманитарного университета защитил диплом, написанный нейросетью.

РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGP
Фото: РГГУРГГУ

«Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ в ChatGPT в образовательных организациях», — отметили в пресс-службе РГГУ.

Ранее студент из Москвы Александр Жадан заявил, что за сутки написал диплом с помощью нейросети ChatGPT. Он сообщил «Коммерсанту», что работа прошла антиплагиат, набрав 82% уникальности, и не смутила преподавателей. Студент отметил, что защитился на «удовлетворительно».

Общество,Коммерсант,
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