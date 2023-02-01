РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGP

В университете заявили возможном негативном влиянии сервиса на обучение. Так в пресс-службе вуза отреагировали на информацию о том, что студент Российского государственного гуманитарного университета защитил диплом, написанный нейросетью.
«Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ в ChatGPT в образовательных организациях», — отметили в пресс-службе РГГУ.
Ранее студент из Москвы Александр Жадан заявил, что за сутки написал диплом с помощью нейросети ChatGPT. Он сообщил «Коммерсанту», что работа прошла антиплагиат, набрав 82% уникальности, и не смутила преподавателей. Студент отметил, что защитился на «удовлетворительно».