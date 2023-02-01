Милонов ожидает, что Мариуполь станет «новой жемчужиной»

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал темпы восстановления Мариуполя впечатляющими. В своей колонке на сайте ФАН, депутат, находящийся находящийся в рядах добровольцев в Донбассе, отметил, что в городе развернулась немыслимая по своим масштабам стройка.

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Милонов напомнил, что украинская армия использовала каждый жилой дом в качестве укреплений и укрытий для того, чтобы город получил максимальные разрушения. В настоящий момент активно восстанавливаются школы, больницы и другие важные объекты.

Депутат выразил уверенность, что через «год-другой» Мариуполь станет замечательным место для отдыха.

«Мариуполь просто обязан стать новой жемчужиной. В том числе, для отдыха россиян», — подчеркнул Милонов.