В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Милонов ожидает, что Мариуполь станет «новой жемчужиной»

Парламентская газета

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал темпы восстановления Мариуполя впечатляющими. В своей колонке на сайте ФАН, депутат, находящийся находящийся в рядах добровольцев в Донбассе, отметил, что в городе развернулась немыслимая по своим масштабам стройка.

Милонов ожидает, что Мариуполь станет «новой жемчужиной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Милонов напомнил, что украинская армия использовала каждый жилой дом в качестве укреплений и укрытий для того, чтобы город получил максимальные разрушения. В настоящий момент активно восстанавливаются школы, больницы и другие важные объекты.

Депутат выразил уверенность, что через «год-другой» Мариуполь станет замечательным место для отдыха.

«Мариуполь просто обязан стать новой жемчужиной. В том числе, для отдыха россиян», — подчеркнул Милонов.

Напомним, впервые Минобороны РФ сообщило о переходе Мариуполя под полный оперативный контроль военнослужащих ДНР и России 21 апреля 2022 года. Затем примерно в течение месяца российские военные пытались подавить один из главных очагов сопротивления — завод «Азовсталь». 20 мая 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители